La plataforma que impulsa el Partido Verde en Michoacán ha sumado perfiles que buscan trabajar de la mano con la ciudadanía, reiteró el coordinador de Delegados del PVEM en la entidad, Juan Antonio Magaña de la Mora, en el marco de la presentación de los aspirantes a las presidencias de municipios ubicados en el oriente del estado.

Tras encabezar una gira de trabajo por los municipios de Epitacio Huerta, Contepec y Tlalpujahua, mismos en donde se llevó a cabo la instalación de las respectivas coordinaciones municipales, Magaña de la Mora manifestó que para lograr el cambio en Michoacán se necesita darle la oportunidad a hombres y mujeres emanados de la sociedad.

Si la política la siguen manejando los mismos y de la misma forma el resultado seguirá siendo igual, me queda claro que los demás participantes de otros partidos lo van a seguir haciendo de igual manera, por tanto si no llegan otros actores de la sociedad civil que hoy aspiran a los diversos cargos es porque no se les ha dado la oportunidad.