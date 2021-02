El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la expresión “rompe el pacto patriarcal” con la que miles de mujeres le han pedido retirar su apoyo a la candidatura de Morena de Félix Salgado al gobierno de Guerrero, es importada y acusó que en ella se ha montado el conservadurismo.

Este jueves en su conferencia de prensa, López Obrador reconoció que desconocía a que se referían las mujeres cuando la semana pasada le hicieron un llamado a través de una campaña en redes sociales con la petición de “presidente rompa el pacto” y que fue su esposa quien se los explicó.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo, empiezo a escuchar: “rompa el pacto”, “rompa el pacto”,”rompa el pacto”.”Lo digo sinceramente y no miento. Me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo”, contó el presidente.

“Le digo: oye ¿qué es esto de rompe el pacto? ¡Explícame! y ya me dijo: ‘rompe el pacto patriarcal, o sea, deja de estar apoyando a los hombres'”.

La petición al presidente para romper el pacto patriarcal surgió en redes sociales luego de que López Obrador aseguró que la postulación de Félix Salgado Macedonio era una decisión de los guerrerenses y evitó pronunciarse sobre si Morena le debía retirar la candidatura debido a los señalamientos de violencia sexual que existen en su contra.

El único pacto, que dijo ya rompió, es el denominado Pacto por México, el cual suscribieron líderes del PRI, PAN y PRD con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que incluyó el impulso de las llamadas reformas estructurales.

“Ahí cuando se habla de rompe el pacto, ya lo estoy rompiendo el llamado Pacto por México, que fue más que pacto contra México, o el pacto de silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pero el otro pacto no”.