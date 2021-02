El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo esta mañana que no hay venganza política y que el juicio en contra del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), será en el Congreso. Allí se exhibirán pruebas y testigos, aseguró Alejandro Gertz Manero.

El mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó persecución política. “No es mi fuerte la venganza”, subrayó. Pero “no somos tapadera de nadie”.

Ayer, García Cabeza de Vaca expresó en su cuenta de Twitter:

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello.

