Tiger Woods, considerado uno de los mejores golfistas del mundo tuvo un accidente automovilístico mientras viajaba en su camioneta en Los Ángeles, California, este martes por la mañana.

Así lo confirmó un comunicado de la Jefatura de Policía del Condado de Los Ángeles, que indicó que el golfista fue rescatado por personal de los servicios de emergencia luego de recibir una llamada a las 7:12 am hora local.

Según la noticia difundida por las autoridades en Twitter, el conductor y el único ocupante del auto fue identificado como Eldrick “Tiger” Woods.

El comunicado mencionó que el incidente ocurrió en el área de Rolling Hills Estate al norte de Dark Avenue Boulevard, donde el vehículo del golfista sufrió daños mayores.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021