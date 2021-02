Luego de obtener los votos a favor de Morena, PT y PES, la Cámara de Diputados aprobó en general la “Ley de la Industria Energética” propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Morena, PT y PES obtuvieron 304 votos a favor, mientras que los diputados opositores del PAN, PRI, PRD y MC obtuvieron 179; y hubo cuatro abstenciones.

La reforma solo se votó a favor en lo general ya que fue reservada en su totalidad, es decir, todos sus artículos fueron impugnados.

Según la mesa Directiva, el dictamen recibió más de 400 reservas o sugerencias de modificación, y más de 100 legisladores se pronunciaron.

Al hablar en pro del dictamen que reforma la Ley de la Industria Eléctrica, detallé que con esta iniciativa se pretende corregir las dificultades que tiene la CFE por el diseño regulatorio perverso que estableció la Reforma Energética de Peña Nieto.

Una vez se apruebe en lo particular, el dictamen se turnará al Senado de la República.

A las 13:10 de este martes, el pleno de la Cámara de Diputados comenzó a discutir la iniciativa del Presidente de reformar la Ley de la Industria Eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A principios de este mes, el Presidente López Obrador propuso al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica para fortalecer a la CFE.

Este fin de semana, el presidente pidió a los legisladores que pongan a las personas primero, no a los negocios y aprueben su propuesta de reforma energética porque prometió que esto garantizará que no haya apagones, ni crisis de energía, además que no haya alza a las tarifas del suministro eléctrico.

López Obrador garantiza que si se aprueba su propuesta, también se garantizarán precios justos a las empresas.