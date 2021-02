María del Rosario Correa Aguilar, artista y docente de 49 años, fue asesinada el pasado 10 de febrero en la calle La Cañada del fraccionamiento Lomas de la Maestranza al poniente de la ciudad de Morelia. A una semana del hecho su familia exige justicia ante lo que presumen fue un homicidio “por equivocación”.

El pasado 10 de febrero, Rosario salió de su domicilio ubicado en la calle La Cañada del fraccionamiento Lomas de la Maestranza, al poniente en la ciudad de Morelia. Al filo de las 11 horas de aquel miércoles, la profesora esperaba el transporte público a escasos 50 metros de su vivienda, cuando fue asesinada por un sujeto que pasaba por la zona, quien se dio a la fuga después del hecho.

El suceso fue reportado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) ese mismo día, sin que, hasta la fecha, se tenga algún resultado que se esclarezca el homicidio de la artista. A una semana del hecho su familia clama justicia.

En entrevista con PCM Noticias, el hijo mayor de Rosario, Emilio Correa explicó como sucedió la ejecución de su madre, la falta un posible motivo para su asesinato y la posibilidad de que su muerte haya sido una equivocación por parte de quien la asesinó.

Emilio comentó que dos días después de la ejecución de su madre, el 12 de febrero, otra mujer de 50 años, quien según datos de la FGE, respondía al nombre de Linda “N” fue asesinada a tiros en el fraccionamiento Lomas de la Maestranza, a una calle de donde ocurrió la muerte de su madre, por lo que presumió que puedo existir una confusión hacia la víctima y que Rosario fuese asesinada en el lugar de alguien más.

Nosotros pensamos, porque tres días después asesinaron a otra mujer cerca de donde asesinaron a mi mamá, lo que cuentan es que a esa señora, su esposo tenía nexos con el narcotrafico, entonces lo que pensamos de alguna forma es que la confundieron y tres días después, al darse cuenta que no era mi mamá a quien querían matar, fueron y asesinaron a esa señora.

El joven aseguró que su madre siempre había sido una mujer de bien, preocupada por la sociedad y por los animales, afirmó que su calidad de persona se puede ver reflejada en su trayectoria de vida en donde destacó importantes logros en su carrera como artistas y docente.

Correa Aguilar nació en la Ciudad de México en 1961, a los 12 años de estableció en la ciudad de Morelia. Comenzó a impartir talleres artísticos desde 1990, luego de egresar como pintora profesional de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda” en 1985.

Trabajó como docente en el Instituto Nacional de la Senectud, en el Cendi Rosario Castellanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el Museo de Arte Moderno, en el Museo Estudio Diego Rivera y en el Instituto Rodolfo Usilgi; además de participar en diversas exposiciones individuales y colectivas en la Ciudad de México, y en la restauración de pintura mural en Guanajuato, Guerrero, Hidalgo y Michoacán.

Por una vida de amor al arte y a la docencia, la familia Correa pide justicia al homicidio de Rosario, pues a decir su hijo Emilio, no quieren que la muerte de su madre quede como un homicidio más.

Nosotros buscamos que se haga justicia, que no se quede como una mujer más asesinada, que el Estado vea que se siguen matando mujeres, para que la Fiscalía haga algo, que no quede impune, que mi mamá no sea una mujer más que murió, porque ella era una persona de bien.