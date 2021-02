En los centros de vacunación, pidieron a los adultos mayores llevar una credencial y se les tomó fotografía para poder identificarlos, no con propósitos electorales, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, criticó a los medios que “tienen mucha imaginación” y ya están suponiendo que esos datos se van a utilizar para beneficiar a la administración federal en las elecciones del próximo 6 de junio.

“Ya es otro el Gobierno, que no somos iguales a los anteriores, porque realmente es hasta ofensivo que nos comparen. Nosotros venimos de una lucha democrática donde nos opusimos siempre, y por convicción nos vamos a seguir oponiendo, al uso de los programas sociales, de las acciones de gobierno, con propósitos electorales, no somos iguales”, argumentó.

“Si pidieron la credencial debe ser para que se identificaran los adultos mayores, que demostraran que tienen 60 años y viven ahí. No hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor. Sí es ofensivo, sí calienta”.

No obstante, indicó que si alguien se quiere pasar de abusivo y listo, se castigará sea quien sea.

“Eso ya no se tolera, ya no se permite, estamos en otros tiempos, es algo distinto. Ya no se llevan a cabo esas prácticas y si quedan vestigios y malas costumbres, se tienen que ir terminando, pero no es la regla, puede ser la excepción, sí han cambiado las cosas”, apuntó.

Por otra parte, señaló que el segundo día de vacunación tuvo una mejor logística que el primero, en el cual hubo mucha desorganización.