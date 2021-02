En el primer día del inicio de la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México, fueron aplicadas 2 mil 273 dosis de la farmacéutica AstraZeneca contra el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, a adultos mayores en siete municipios del estado.

Con ayuda de autoridades estatales, ayuntamientos e integrantes de la Brigada Correcaminos, al frente de las cuales está el Teniente Coronel, Médico Militar, Francisco Rodríguez Hernández, se instalaron 21 puntos de vacunación en los municipios de Apatzingán, Múgica, Buenavista, Villamar, Parácuaro, Tingambato y Áporo, mismos que fueron definidos por el Comité Estatal de Seguridad de Salud.

El Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que se tomó la decisión de iniciar en los municipios más alejados, marginados, con la población más pobre del país, porque tienen mayor índice de letalidad, ante la dificultad de acceso al sistema de salud que puede tener esta población, debido a su ubicación territorial.

Roberto Pantoja Arzola, Delegado Estatal de Programas para el Bienestar, informó que en los siguientes días continuará la inmunización a este importante sector en dichos municipios, además de que se habilitará una brigada de salud móvil, para atender a adultos mayores que no se pueden mover. Asimismo, pidió a acudir a los centros de vacunación después de haber ingerido alimentos y estar bien hidratados, para evitar problemas de salud como cambios de presión arterial.

Recordó que los adultos mayores pueden o no estar registrados para tener el derecho de ser vacunados, ya que en varios municipios de Tierra Caliente no hay señal de telefonía ni Internet; además, aclaró que los Servidores de la Nación no tienen contacto directo con las vacunas, solamente coadyuvan en la convocatoria, registro y organización de la ciudadanía.

Michoacán recibió el domingo pasado 37 mil 250 dosis de AstraZeneca, que se sumarán a las primeras 14 mil 625 dosis de Pfizer/BioNTech que llegaron el pasado 12 de enero y las 3 mil 900 vacunas el día 20 del mismo mes, las cuales fueron aplicadas a personal del sector salud público y privado de la primera línea de atención a esta enfermedad, así como a integrantes de las Brigadas Correcaminos.

El Gobierno de México también garantiza la segunda aplicación de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer/BioNTech a las trabajadoras y los trabajadores de la salud en el estado que recibieron la primera dosis, para completar su esquema de vacunación, ya que no existe diferencia significativa en la efectividad con la aplicación a los 21, 28 o incluso hasta 42 días después de la primera.