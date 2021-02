Luego del apagón registrado en la región norte del país, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que se llevarán a cabo más recortes de luz durante las próximas horas en los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios, es decir, se corta la energía aleatoriamente a usuarios residenciales, industriales y rurales por un determinado tiempo.

#CENACEinforma a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

A través de su cuenta de Twitter recomendó apagar las luces que no se estén utilizando, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran y cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, además de disminuir o apagar procesos de producción no esenciales.

Con esto, se contribuirá a la seguridad y continuidad en el Sistema Interconectado Nacional y, por ende, del suministro.

“No obstante, se garantiza que las áreas estratégicas no serán afectadas (hospitales, cárceles, suministros de agua, etc. El Cenace reitera la solicitud de apoyo a la población en general y al sector industrial para la reducción en el consumo de energía eléctrica no esencial”, compartió en su cuenta de Twitter.

Las regiones afectadas son las del norte, occidente y oriente del país, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, se estima que las acciones operativas concluyan alrededor de las 23:00 horas conforme la demanda lo permita.