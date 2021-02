No habrá ni un paso atrás, ni descanso, en la labor de garantizar la tranquilidad de los michoacanos, recalcó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar en Zitácuaro, la reunión del Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

“No descansamos ni un día para bajar los índices delictivos; es una de las tareas más importantes de mi administración, que las michoacanas y los michoacanos disfruten del espacio en el que viven, que puedan salir con tranquilidad y que nadie atente contra la paz que poseen”, señaló el mandatario.

En la reunión de trabajo, se evaluaron los recientes conflictos de seguridad que hay en la región, por lo que se acordó que, junto con las comunidades afectadas y las autoridades federales se trabajará para dar certeza a la ciudadanía, con énfasis en la atención a los delitos contra el medio ambiente que causan una seria afectación de los recursos naturales de los pueblos y de la entidad.

“Nadie puede explotar nuestros recursos naturales de forma ilegal, no lo vamos a permitir y quiero que las comunidades sepan que haremos lo que sea necesario para ayudar. Estos grupos dedicados a estos ilícitos se van a tener que marchar porque no son de Michoacán, se pasan de otros estados para hacer sus maldades aquí, pero no les vamos a dar cabida, aquí sólo hay espacio para la gente honesta que lucha a diario por sacar adelante a sus familias”, dijo el Gobernador.

En el despliegue operativo de la región, participan la Policía Michoacán, la Guardia Nacional, el Ejército y las Fiscalías Generales del Estado y de la República, con recorridos, puestos de revisión y labores de inteligencia para detectar zonas con mayor índice delincuencial.

En el encuentro participaron el secretario de Gobierno, Armando Hurtado Arévalo; el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís; el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes; el comandante de la 21 Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo.

Así como el comandante de la 43 Zona Militar, Darío Ávalos Pedraza; el comandante de la X Zona Naval, Mario Maqueda Mendoza; el coordinador general de la Guardia Nacional (GN) en el estado, José Luis Fernández Gutiérrez; el jefe del Batallón en la entidad de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, Luis Emilio Salas Candelaria, entre otras autoridades estatales y federales.