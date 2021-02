La encuesta que decida el candidato a la presidencia municipal de Morelia por Morena no está amañada ni hay nadie “palomeado” por la dirigencia nacional del partido, enfatizó el diputado local y aspirante a dicha candidatura, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Estamos construyendo un equipo colectivo de trabajo, no hay palomeados, no hay bendecidos, no hay nada de eso, sino será una encuesta”.

En rueda de prensa donde sus compañeros diputados locales de Morena, Zenaida Salvador Brígida, Teresa López Hernández y Francisco Cedillo de Jesús lo respaldaron en su búsqueda a la candidatura para la alcaldía de Morelia, Ramírez Bedolla insisto en que el proyecto de unidad con sus compañeros de partido que buscan la misma oportunidad, se construye todos los días.

“La unidad no se da por decreto, ni se da tampoco por mandato, sino es así, poco a poco, todos los días construyendo, invitando, dialogando y finalmente tendremos una unidad, confío en ello, resulte quien resulte ser nuestro candidato a la presidencia municipal de Morelia”.

Al legislador morenista es el único que se le ha visto convocando a eventos públicos para que senadores y diputados federales y locales le muestren su respaldo en la candidatura para Morelia y también ha señalado que lleva un gran avance en la conformación de los comités en defensa de la Cuarta Transformación en las diferentes colonias, tenencias y comunidades de la capital.

En este sentido refirió que pese a que aspira a un cargo de elección popular aún no ha solicitado licencia a su espacio en el Congreso de Michoacán como diputado local y rechazó que por trabajar en la unidad de su partido de cara el próximo proceso electoral esté descuidando sus labores legislativas.