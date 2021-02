En Michoacán se defenderán los derechos de niños y niñas desde la concepción, afirmó la diputada local, Yarabí Ávila González, al asegurar que la iniciativa de ley dictaminada por las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, tiene por objeto, proponer que todo aquel ser humano que haya sido concebido, ya sea llamado embrión o feto, que por lógica no haya nacido, sea también sujeto de derecho a la adopción.

La diputada local, enfatizó que está propuesta no se contrapone contra ningún otro derecho, por el contrario, el mismo garantiza que las mujeres que no deseen interrumpir su embarazo, pero determinen que no pueden tener a su hijo, por sus condiciones económicas, sociales o emocionales, tengan otra opción, como es el poder acceder a la adopción, a través de un proceso informado y con el acompañamiento de las autoridades cuando lo decidan.

La diputada indicó que el dictamen que será sometido ante el Pleno del Congreso del Estado, tiene claros sus argumentos, pues se trata sostuvo de un derecho que se puede crear a través de la relación entre padres e hijos a través de la adopción, mismo que no es un derecho a ser madre o padre, es el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una familia, un entorno sano y adecuado para su crecimiento.

«Se busca que todo ser humano desde su concepción tenga una voz y el derecho a tener una familia, para ello se propone adicionar a la Ley de Adopción del Estado de Michoacán, los conceptos de embarazo, embrión y feto, así como añadir un bis al artículo 32», comentó la diputada local, misma que recordó en donde se establecería que desde la gestación un embrión y posteriormente del feto, este pueda ser adoptado, previó procedimiento ante el Juez de lo familiar, como lo establece la ley.