Tras la difusión de un video en el que se observa a un hombre golpear a su madre de 95 años en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas aseguraron que la señora Lorenza Reyes se encuentra tranquila en su domicilio, acompañada por sus otros hijos y personal del gobierno.

También existe una guardia permanente por parte de agentes de Seguridad Ciudadana, para que el agresor -quien efectivamente fue identificado como el hijo de la señora Reyes- no pueda regresar a la casa.

Así lo dio a conocer la doctora Almudena Ocejo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) de la Ciudad de México. El caso de la señora Reyes existe coordinación entre distintas dependencias del gobierno para la activación de un protocolo que se aplica cuando se conocen esta clase de episodios de violencia.

Tanto el Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) de la SIBISO, como la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres), de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) han iniciado acciones en torno a los hechos difundidos ampliamente en las últimas horas.

Por una parte, la Fiscalía inició una carpeta de investigación con el fin de poder determinar las responsabilidades del caso. Por otra, hay un acompañamiento de doña Lorenza de parte de funcionarios gubernamentales, quienes llegaron a un acuerdo con la familia para que los otros tres hijos se hagan cargo de los cuidados que requiere su madre, quien sufre una condición de desorientación.

“Lo importante es que no esté cerca el agresor y que no tenga acceso a la casa de la señora Lorenza”, dijo la funcionaria, al tiempo que detalló que una vez que se establecieron estas medidas, se hizo una valoración de la situación familiar para identificar cuáles son los aspectos de su entorno que pueden fortalecerse para contribuir a su bienestar.

“Se estableció un plan de convivencia y de cuidados con un calendario y unas fechas; cada uno de los tres hijos se hará cargo un día de la semana, lo mismo que la nieta. ¿Qué sigue? Sigue en curso la carpeta de investigación por un lado y por otro la atención permanente de las instituciones para que se vayan cumpliendo los acuerdos que se establecieron”, puntualizó.

El gobierno de la ciudad dará seguimiento al tema para garantizar el apoyo médico o psicológico que precise Lorenza Reyes. La funcionaria explicó que este es el protocolo que se sigue en todos los casos atendidos, ya sea por alguna denuncia de violencia o incluso por sospecha de ésta. El INED cuenta con un equipo médico que brinda orientación de manera permanente.

Ocejo considera que existe un delito de violencia familiar en este caso, al que calificó como “delicado” y “grave”: “Hay una falta, evidentemente un maltrato a su madre, a una persona mayor que además está en condición de vulnerabilidad y dependencia”.

La funcionaria pidió a los ciudadanos que si tienen conocimiento o son testigos de hechos de violencia similares se comuniquen con las autoridades a través de Locatel (55-56-58-11-11) porque la dinámica de violencia familiar tiende a ser “invisibilizada, silenciada y en algunos casos normalizada”, por lo que es difícil que se denuncie.

Por último, agregó que la Ciudad de México “está comprometida con sus adultos mayores”, por lo que es fundamental la actuación coordinada del gobierno, pero también de la familia y los ciudadanos.

Este jueves, la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, apuntó que se realizará un seguimiento del caso, pues no se trata de sacar a la persona de su domicilio, sino de trabajar con los familiares de la mujer.

“Parecería como que lo idóneo, es llegar, sacar a la señora y llevarla a un refugio, pero si la persona no quiere pues, no se puede hacer obligatoriamente, además la casa es de ella, entonces ella no quiere ningún despojo sino seguir manteniendo su casa, se trabaja con la familia y se atiende permanentemente”, indicó en conferencia de prensa.

Por su parte, Almudena Ocejo informó que durante 2020, se atendieron 825 casos de violencia a adultos mayores, de los cuales el 32% fueron denuncias y atenciones por violencia psicoemocional; el 31% tiene que ver con violencia patrimonial y económica, es decir, que la persona mayor está en riesgo de despojo; el 27% tiene que ver con denuncias por omisión de cuidados y el 9% son denuncias por agresiones físicas.