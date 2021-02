Aunque se reservó el nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que un empresario estadounidense ofreció otorgar despensas cuando se le solicitó el pago de impuestos de más de 10 mil millones de pesos.

Dijo que sería indignante si se publicara la lista de empresas que no pagaban impuestos.

“Pues por eso financiaban campañas, por eso las guerras sucias en contra de nosotros, porque de repente llegamos y: fíjate que debes 10 mil millones de pesos y aquí no hay más que pagar”, indicó.

Sin precisar una fecha, el primer mandatario relató que habló con un empresario de un “corporativo extranjero”.

“A lo mejor no te han informado -era un estadounidense, es un estadounidense, entonces yo no hablo inglés, pero tenía yo un traductor- no te han informado que no han pagado, algo así como 10 mil millones de pesos. Entonces, me dice: ‘Sí, sí tengo información -yo pensaba que no tenía- sí, sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayudamos con despensas?’”, señaló.

Le recordó al empresario que tenía una deuda y que estaba en la ilegalidad, por lo que si no pagaba sus adeudos se procedería penalmente.

“Eso es lo que les estoy planteando y le estoy corriendo la cortesía de avisarle, porque estamos a punto de presentar una querella, entonces queremos llegar a un acuerdo, mande a sus abogados y que no le engañen”.

Ya me acuerdo que me comentó: “Es que me dicen que estamos fuertes’. Pues no, ya no están tan fuertes”, afirmó.

Por ello, destacó la importancia de combatir la corrupción.