Como parte del análisis de la glosa hacendaria del quinto informe del ejecutivo estatal, la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, encabezada por el diputado local, Arturo Hernández Vázquez, exhortó al gobierno estatal para que transparente el destino de los dos mil 45 millones de pesos, adquiridos mediante el financiamiento de cuatro mil 90 millones.

“Lo que pedimos al gobernador es que nos dé a cuenta en dónde está esa inversión, no porque se genere dudas o porque lo demos por hecho, pero queremos que se dé claridad en el ejercicio de dicho recurso, ya que esta inversión, hoy por hoy, es una gran necesidad, sabiendo las carencias que tenemos de inversión en infraestructura, pero también en salud”, refirió.

En sesión virtual, en la que se analizó la glosa que corresponde al primero de septiembre del 2019 al 31 de agosto del 2020, Arturo Hernández, informó que el gobierno estatal, por sus pagos oportunos, cuenta con una calificación sostenible para la inversión y adquisición de financiamientos, pero indicó la necesidad de mejorar su recaudación y base tributaria, para que, sin afectar a los michoacanos, aumenten los ingresos en las arcas estatales.

“Les estamos pidiendo al gobierno estatal que sea más preciso en generar estímulos fiscales para aumentar su base tributaria, es importante que se paguen impuestos, pero es necesario que no sean los mismos los que pagan, no queremos más impuestos, si no que busquen alternativas para una mejora recaudación y con ello, ingresos propios”, expresó.

Asimismo, se acordó solicitar el destino de los recursos recaudados por el Impuestos al Hospedaje, en un plazo no mayor a 30 días naturales, al indicar que la transparencia es necesaria para que los ciudadanos tengan la certeza de que su dinero está siendo bien utilizado.