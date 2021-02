La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, dijo que se inscribió como aspirante a la candidatura para la alcaldía de Lázaro Cárdenas, ya que forma parte de un grupo político llamado Morenos Activos, conformado desde el 2015, que decidió que ella participara.

Aunque no estaba en mis planes, yo siempre lo dije, pero soy fundadora de Morena y tengo tiempo en la lucha.

Lo anterior lo declaró en una rueda de prensa, donde estuvo acompañada por el periodista Jacobo Díaz Ortega, que también aspira a ser candidato a la Alcaldía del Puerto de Lázaro Cárdenas y el psicólogo Joxan Heber Sosa Elorza, quien aspira a ser el candidato a diputado federal por mayoría relativa.

La diputada Tere López se refirió a sus compañeros como profesionales, gente del pueblo y con vocación de servicio.

Ninguno de los tres vamos a título personal.

La legisladora local explicó que en Morena hay dos métodos de elección, uno por Asamblea y otro por encuesta.

Por la pandemia no hay asambleas, por lo que se optó que fuera la encuesta el 25 y el 26 de febrero, aunque no se sabe el mecanismo.

Señaló que el domingo pasado, en la tarde noche, se registró.

Platicando con el equipo se decidió que fuera yo; no pasa nada si la ciudanía dice que no y si dice que sí, pido licencia.

Aclaró que la persona que salga mejor posicionada, sea mujer u hombre, será quien abandere a Morena.

Nos vamos a disciplinar, aceptaremos los mecanismos de Morena.

Reconoció que en la toma de la oficina del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, se logró que se cuiden más las formas.

Comentó que primero será la encuesta y luego se definirá el género.

Esto no se ha definido, lo que sí debe estar definido es cómo se va a gobernar.

Respecto al gobierno morenista en Lázaro Cárdenas (encabezado por la alcaldesa Itzé Camacho) puntualizó:

No todos podemos pensar igual y no todos podemos o queremos cumplir con los estatutos de Morena. Ahí no se puede hacer nada.

Aceptó que el tema no se ha hecho público,

pero se ha tocado en las instancias estatales, nacionales del partido, ya que no tenemos una instancia municipal. Es un poquito difícil que desde arriba se enteren cómo gobiernan en cada municipio. Nosotros creemos que no se ha gobernado como se marca en nuestros estatutos; queremos que no haya nepotismo, y que haya trasparencia y una democracia participativa.

La diputada Tere López añadió: