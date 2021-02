La vacunación contra el COVID-19 es responsabilidad de todos y todas, aseguró el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, al encabezar la instalación del Consejo Estatal de Vacunación, donde hizo un llamado a trabajar de manera conjunta poniendo por delante el bienestar de la población.

Hay que tener claro que vacunar es una responsabilidad de todos y todas, es un tema que si se politiza y más en etapa sensible como el proceso electoral, va a generar problemas. La salud tiene que ser un espacio neutral y tiene que estar a cargo del personal especializado, el personal médico con su liderazgo y experiencia.

Ante el reto que representa aplicar la vacuna contra el virus que ha paralizado al mundo y con la finalidad de disminuir las muertes por su causa, el mandatario estatal aseguró que Michoacán está listo para sumar y participar con la infraestructura y experiencia de sus instituciones en salud.

Nuestro personal de salud con reconocimiento nacional tiene décadas de experiencia en el manejo de estos programas y en jornadas de vacunación, no estamos empezando desde cero y esta etapa no puede ser la excepción, no podemos fallarle a la gente, debemos protegerlos a todas y todos.