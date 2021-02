El no realizar eventos políticos de carácter masivo es responsabilidad y un acto de voluntad por parte de los precandidatos y partidos políticos que los arropan, toda vez que no existe un marco legal que norme o sancione los acontecimientos de esta índole, reconoció el titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Armando Hurtado Arévalo.

El funcionario estatal aseguró que si bien no existe una Ley que regule los eventos masivos en el contexto de la pandemia por Covid-19, sí hay una lógica de que nos encontramos en una crisis sanitaria que es más importante que ganar votos.

“No hay ninguna Ley, pero vuelvo al punto, lo importante es la voluntad y evitar que los contagios se desborden en un momento de pasión política, (…) está en el decreto que establece que es lo que no es posible por los riesgos de contagio, en consecuencia los dirigentes de todos los partidos deben de tomar en consideración estas medidas en sus actividades diarias”, refirió.

Ante el reporte de diversos eventos políticos en las últimas semanas, Hurtado Arévalo afirmó que el crear un protocolo sanitario que sea avalado tanto por los representantes de los partidos, como por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), será el punto central de la próxima Mesa de Gobernabilidad.

En este protocolo, dijo, se busca crear lineamientos en cuanto a los aforos, las estrategias de promoción política y marcar las restricciones que, por motivos, sanitarios no se deben cruzar, pues ante todo se busca privilegiar el bienestar de la población.

En días pasados, el presidente del IEM, Ignacio Hurtado, explicó que desde este organismo electoral ya se estudia la idea de sancionar a aquellos precandidatos y partidos políticos que no cumplan con las medidas sanitarias en la temporada de campañas, no obstante, apuntó que no sería fácil debido a que el único marco legal que existe es el uso obligatorio del cubrebocas.