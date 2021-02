El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este lunes que recibió un tratamiento experimental que se investiga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) el cual consta antivirales y antiinflamatorios para sobrellevar el Covid-19.

“El domingo se decidió que participara yo en un proceso de investigación que está llevando a cabo el Instituto de Nutrición, entonces acepté, me empezaron a aplicar un medicamento antiviral y desinflamatorios, y afortunadamente dio buenos resultados, estuve con molestias, lo que ya todo mundo que ha padecido esta enfermedad ya sabe y fui saliendo”, sostuvo en su primera conferencia matutina tras haber contraído la enfermedad.

El tratamiento habría reducido los síntomas de la enfermedad que hasta el domingo había causado la muerte de al menos 166,200 personas en el país.

El mandatario relató que comenzó a sentir síntomas desde la noche del sábado, cuando se encontraba de gira por San Luis Potosí, y tras realizarse una primera prueba rápida, obtuvo un resultado negativo.

“Tuve síntomas un sábado en la noche aunque me hice la prueba, estaba en San Luis Potosí me hice la prueba rápida y salí negativo. Al día siguiente llegando aquí también me hice la prueba, dos, una rápida solo de nariz y también salió negativa; sin embargo, en la prueba que se hace tanto en la nariz y garganta más tarde me reportaron que estaba ya en positivo”, comentó.

López Obrador confirmó su contagio de Covid-19 la noche del domingo 24 de enero, tras una gira de 3 días por Nuevo León y San Luis Potosí, en la que sostuvo actividades públicas y encuentros con diversos con funcionarios federales y empresarios, así como con secretarios de Estado y gobernadores.

Durante dos semanas, el presidente suspendió sus actividades públicas y se ausentó de la conferencia matutina, que dejó a cargo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.