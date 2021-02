Convencido del valioso desempeño de las mujeres en los cargos de elección popular, el precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, celebró la presentación de Marx Aguirre Ochoa como aspirante a la presidencia municipal de Morelia para el proceso electoral 2020-2021.

Al considerar atinada la decisión del Partido Verde de proponer a grandes mujeres para la contienda por la presidencia municipal, distritos locales y federales, en Morelia, Magaña de la Mora afirmó que tanto la capital michoacana como el estado se pintarán de verde, pues apostar por nuevos perfiles traerá un resultado diferente.

Lo anterior ante la presentación de Silvia Tocavén Solorio y Jonathan Sanata González, aspirantes a la diputación federal por los distritos VIII y X, respectivamente. Así como a Carlos Reyes Reyes, Javier Paredes Andrade, Susana Rangel Montoya y Mirna Janet Garza Barriga, quienes buscarán la representación en los distritos locales X, XI, XVI y XVII, en ese orden.

Veo en este instituto político a valiosas mujeres y grandes hombres que se están sumando a esta propuesta ciudadana, ello no viene más que a corroborar lo que he venido mencionando: el éxito se sustenta en hacer las cosas distintas por personas diferentes, no tengo duda que son personas que quieren hacer las cosas bien.