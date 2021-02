El diputado local y precandidato a la gubernatura de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, declinó su aspiración al Solio de Ocampo, al reconocer que las condiciones políticas tanto del Partido Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) favorecen al precandidato, Carlos Herrera Tello.

En rueda de prensa, el legislador oriundo de Tumbiscatío aseguró que la decisión que tomó se dio en razón del nulo apoyo por parte de las otras dos fuerzas políticas (PAN y PRI) que conforman el “Equipo por Michoacán”.

En el PAN y en el PRI hubo una decisión de carácter mayoritaria para apoyar y respaldar la candidatura común de Carlos Herrera (…) uno no puede enloquecer, tiene que actuar con racionalidad y entender que la política es de momentos, de coyunturas y de circunstancias, y las circunstancias no me favorecen a mi.