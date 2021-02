Diputados de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MC) se unirán a personas que radican en Nuevo León, para manifestarse contra el uso obligatorio de cubrebocas.

Cabe recordar que esta semana legisladores del estado norteño votaron a favor de implementar reformas a la ley de salud de la entidad, con las que se podrá castigar con multas o arrestos a los habitantes que se nieguen a portar mascarillas en espacios públicos.

La sociedad de Nuevo León se polarizó respecto a estas medidas: algunos piensan que es una buena idea para contribuir a frenar los contagios de coronavirus COVID-19, pero otros lo consideran una estrategia que podría derivar en violaciones a los derechos humanos.

Por esta razón los diputados de Morena y MC se unirán a activistas el próximo lunes 8 de febrero, para participar en una marcha donde se repudiarán las normas punitivas asociadas al uso del cubrebocas.

La marcha presuntamente se efectuará en la ciudad de Monterrey y, además de contar con la presencia de los funcionarios públicos, se espera la participación de activistas y de la empresaria Argelia Montes.

El Secretario de Salud de Nuevo León avala la medida

Ramiro González, líder de la bancada de diputados morenistas en Nuevo León, expresó que están en contra de las reformas a la ley de salud, más no en oposición al uso del cubrebocas como medida preventiva ante el coronavirus COVID-19.

“El camino debe seguir siendo el diálogo, si las autoridades quieren ayudar que sigan invitando, pero que no hagan una recaudación, no a la represión del pueblo. Estamos en contra de la ley, no en contra del uso de cubrebocas”, expresó.

Por otra parte, Manuel de la O, titular de la Secretaria de Salud del estado norteño, respaldó las medidas para volver obligatorio el uso de mascarillas. Adicionalmente, el doctor aseguró haber recibido peticiones de la ciudadanía para actuar con mano dura contra quienes se nieguen al uso de tapabocas en espacios públicos.