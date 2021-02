El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en Michoacán (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, lamentó se busque lucrar con la necesidad y la salud por la búsqueda de tanques de oxigeno que se necesitan en este momento para la atención médica, exigiendo a su vez a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ponga mayor atención para revisar la venta, renta y recarga de tanques de oxígeno.

“No es justo que la gente busque lucrar con la necesidad de los demás, y es que al existir un desabasto de tanques de oxígeno, los pocos que hay todavía son vendidos al doble o triple de su costo original”, apuntó el líder del Partido Verde en Michoacán.

Ante la gran crisis de salud que se atraviesa por la pandemia de COVID-19 no solo en el país, si no también a nivel mundial, el mayor golpe para las familias radica en el dolor de tener un enfermo con complicaciones respiratorias derivadas del virus del SARS-CoV2.

De ahí que el líder estatal del Verde Ecologista en Michoacán hizo un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por cualquier venta ficticia o que pudiera resultar fraudulenta, no solo de manera presencial incluso también por redes sociales o alguna plataforma no oficial de venta.