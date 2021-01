Con la suma de cuadros priístas de la región Oriente de Michoacán, el precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, hizo una atenta invitación a militantes y simpatizantes del Revolucionario Institucional (PRI) de todo el estado para que se sumen a su proyecto político rumbo a la jornada electoral del próximo seis de junio.

Magaña de la Mora expuso que el descontento de la militancia tricolor por las decisiones cupulares de asociarse con otras fuerzas e imponer figuras políticas le ha permitido consolidar consensos con cuadros de esta y otras instituciones políticas, cuyos liderazgos han visto con buen ánimo el proyecto sin alianzas que impulsa el Verde Ecologista.

“En mi calidad de ciudadano me permito invitar desde aquí, Ciudad Hidalgo, a todos los priístas del estado que no están satisfechos ya con los motivos que los llevaron a seguir el espíritu del partido donde hoy militan para que se sumen a nuestro proyecto y pintemos de Verde Michoacán”, expresó el magistrado con licencia.

Fue durante una reunión con la estructura y adherentes del Partido Verde en el Oriente michoacano que el empresario y ex síndico, Carlos Edgar González Pérez, aceptó la invitación a la precandidatura por la presidencia municipal de Hidalgo, adelantando que una vez llegados los tiempos electorales presentará su propuesta para el municipio.

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, reiteró se tendrán a los mejores hombres y mujeres para encabezar las diversas candidaturas a los cargos de elección popular, afirmando que en la institución política que dirige no habrá cabida para malos gobernantes, ni malos manejos en el ejercicio del poder.

“Tengan la seguridad que no postularemos a perfiles cuestionados o que no tengan esa vocación de servicio que tanto buscamos, el Partido Verde ha crecido, ya no somos un partido chico, hoy en las preferencias destacamos porque estamos buscando a perfiles sumamente competitivos para cada cargo”, expuso.

Al proyecto del Partido Verde rumbo a la gubernatura de Michoacán y la presidencia municipal también se sumaron líderes comerciantes regionales y locales, entre ellos el ex edil priísta de Hidalgo, Rubén Padilla Soto, así como los regidores emanados del Revolucionario Institucional, Maritza Soledad Romero García y Sergio Alejandro Chávez González.