La cantante Francisca Viveros Barradas, conocida artísticamente como “Paquita la del Barrio”, presentó su registro como precandidata a diputada local en Misantla, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano.

En una rueda de prensa que terminó con un ‘palomazo’ musical, aseguró que aceptó la invitación a ser precandidata porque “lo que prevalece en la vida es el amor y eso es lo que yo tengo para mí tierra, para Veracruz y para mi pueblo. Amo a mi gente”.

Visiblemente emocionada, la interprete de 73 años , dijo en un breve mensaje: “Yo no busco nada, pido que no me vayan a tomar a mal nada. Estoy aquí por amor, porque así me nace. Yo solo sé qué hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar en cómo manejarme en este asunto”. Aseguró que los veracruzanos son gente que siempre anda “con la frente levantada”.

Luego de su mensaje, en el que derramó algunas lágrimas, un mariachi veracruzano acompañó a Viveros mientras cantó “Tres veces te engañé”, “Cheque en blanco”, “Rata de dos patas” y “Sin fortuna”.