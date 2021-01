La ciudad de Morelia no se estaría adherido a las nuevas medidas sanitarias que expuso el Gobierno de Michoacán, en donde se contempla el cierre total de actividades desde el jueves al domingo, así lo informó el alcalde capitalino, Raúl Morón Orozco.

En entrevista, edil aseguró que pese a la propuesta del gobernador, Silvano Aureoles Conejo, de un cierre parcial que contemple cuatro días de inactividad comercial, el municipio buscará la manera de no implementar esta medida a sabiendas de los daños económicos que podría generar.

Explicó que el próximo 01 de febrero viejo se reuniera de nueva cuenta el Comité Municipal de Seguridad en Salud, en donde se acordarán las siguientes disposiciones a acatar durante los próximos días para mitigar la pandemia del Covid-19.

En razón de ello, exhortó a la ciudadanía a respetar las medidas ya impuestas y hacer consciencia de que el virus SARS-Cov-2 es una enfermedad que puede causar muertes de manera muy veloz.

En días pasados, el gobernador Silvano Aureoles advirtió que no de no bajar los contagios de coronavirus en el estado, se endurecerían las medidas sanitarias para evitar la enfermedad, y no descartó un nuevo aislamiento obligatorio.

Al corte de esta redacción, Morelia confirma nueve mil 454 enfermos de coronavirus de los 40 mil 818 casos acumulados.