Convencido de que las juventudes son el empuje para lograr el desarrollo del estado, el precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde, Juan Antonio Magaña de la Mora, sostuvo un encuentro con jóvenes simpatizantes, quienes reiteraron su respaldo al proyecto político que encabeza.

En un conversatorio semipresencial con jóvenes militantes y simpatizantes del Verde Ecologista, Magaña de la Mora respondió a los cuestionamientos expuestos en temas divididos en cuatro ejes: medio ambiente, paridad de género, asuntos juveniles y desarrollo económico en Michoacán.

Yo apuesto en los jóvenes y por los jóvenes, durante décadas no fueron considerados y los partidos políticos tradicionales no les dieron oportunidad a los nuevos cuadros, no se reciclaron, ni se reinventaron y hoy pagan las consecuencias.