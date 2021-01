El presidente, Andrés Manuel López Obrador, arremetió de nueva cuenta en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) al asegurar que esa institución quiere “censurarlo” de manera “abierta y descarada”, al pretender que no hable sobre la importancia de la democracia en el país.

Al preguntarle su opinión sobre la autorización de tribunales locales para que alcaldes en Coahuila puedan reelegirse, decisión que revirtió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el mandatario mexicano declinó hablar del tema, al asegurar que el INE “anda con ánimos de censurarlo”.

“No voy a opinar sobre el tema porque andan los del INE con ganas de censurarme, quieren que no haya mañaneras o que esté limitada mi participación, que solamente hable de algunos temas.. que yo no hable de la democracia, imagínense, la democracia es sinónimo de libertad.. entonces no quieren que yo hable de eso.. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve el Tribunal Electoral”, señaló durante la conferencia mañanera de este 22 de enero.

López Obrador consideró que se debe hablar de la importancia de la democracia y de que haya elecciones limpias.

“Yo lo que creo es de que se debe hablar de la democracia, de las elecciones, que sean limpias, que sean libres, que no haya compra de votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato… que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, para adquirir los votos, que no se obligue a nadie a votar por un candidato o partido, que no se rellenen las urnas, que no se ‘embaracen’ las urnas como era antes, que no se falsifiquen las actas que no hay fraude electoral en pocas palabras. Entonces eso es lo que quiero seguir diciendo, no que voten por tal partido o candidato. No, eso sería inmoral, antidemocrático”, aseguró.

“Lo que quiero es seguir transmitiendo es que todos debemos ser guardianes de la democracia, que todos tenemos que procurar que las elecciones sean limpias y libres… eso es lo que no quiere los del INE”, acusó.

Recordó que la Presidencia de la República ya presentó un recurso de inconformidad ante el TEPJF, por lo que esperará su resolución.

“Porque es una censura abierta, descarada… además es un atentado a la libertad. Pero a ver que resuelve el tribunal sobre que podemos decir y qué no podemos decir (…) si van a sostener la censura que especifiquen qué no puedo decir, para que yo tenga aquí una tarjeta: esto no puedes decir, no puedes decir que las elecciones sean limpias, no puedes decir que debe evitarse el fraude electoral. Yo no sé por qué le tiene miedo a la democracia… quién sabe qué estarán pensando, en qué andan pensando, porque si no se infringe la ley, si no se llama a votar, si no se hace propaganda a favor de un partido desde el gobierno, pues no hay ningún impedimento, ningún delito… que porque la Constitución establece en el artículo 41.. tiene que ver con la propaganda, esto no es propaganda.. esto es informar al pueblo, es garantizar el derecho a la información, y ejercer la libertad que tenemos todos .. ¿Ahora resulta que el INE va a censurar?, esa no es su función.. pero en fin, vamos a esperar”, señaló.

El Consejo General del INE ordenó al Presidente de la República y a las y los titulares de los poderes ejecutivos en las entidades, “que se abstengan de pronunciarse en materia electoral para no transgredir los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda”.

Según el acuerdo, “se considera necesario, justificado y urgente dictar medidas cautelares con la finalidad de inhibir conductas como la denunciada, por lo que se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral”.

Pero además, el Instituto electoral determinó que a partir del 4 de abril -cuando inician las campañas electorales-, se deben suspender la transmisión íntegra de las conferencias de prensa, conocidas como “las mañaneras” de López Obrador, toda vez que consideró, “al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución”.

El Instituto Nacional Electoral emitió claramente que los únicos temas de los que no puede hablar el presidente son de temas electorales como: el financiamiento público y acceso a radio y televisión; vida interna de los partidos políticos nacionales y locales; candidaturas de partidos políticos e independientes (registro, postulación), cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local, así como a encuestas de intención de voto o preferencias electorales.

Sí puede pronunciarse sobre: la pandemia del COVID-19, salud, desastres naturales, seguridad, diplomacia, economía, cultura, medio ambiente e incluso políticas públicas.