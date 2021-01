Personal médico que labora en el Hospital de Alta Especialidad Regional No. 1 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), denunció que ante el aumento en ingresos de pacientes enfermos de Covid-19, autoridades administrativas giraron la orden de que los más de 250 médicos que laboran en padecimientos de carácter no respiratorio laboren en el área, sin preparación ni equipo de protección.

En entrevista, un médico cirujano, quien omitió dar su nombre por medio a represalias, afirmó que por orden de la subdirectora del ISSSTE en Morelia, Olimpia Cruz Ayala, todos los médicos que laboran en el hospital de Atapaneo debía atender pacientes de Covid-19 aún cuando nunca hubiesen atendido a un enfermo por el virus.

“Nos están mandando al área de atención sin equipo y sin capacitación, somos especialistas en ginecología, obstetras, oftalmólogos, no tenemos el conocimiento para atender a un paciente con síntomas respiratorios y menos aún si corremos al riesgo de contagiarnos porque no nos dan lo que se necesita”, apuntó.

El cirujano aseguró que los médicos del ISSSTE están en la disposición de laborar y ayudar a quienes así lo necesiten, no obstante, refirió que ante una postura autoritaria y sin diálogo con los trabajadores de la salud, se volvía un problema el arriesga la vida no sólo del personal que ahí labora, sino de quienes atienden.

Ante un hospital reconvertido para atención al virus SARS-Cov-2 en solo 50 camas, los médicos han tenido que luchar para dar atención a los enfermos, tanto así que área de urgencias y salas de espera se convirtieron en espacios Covid-19, lo que a decir del entrevistado sólo aporta para que haya más infectados en el hospital.

“Estamos trabajando a sobrecupo, una persona que venga a consulta o por una operación, corre el riesgo, así cómo nosotros, de infectarse porque no tenemos todos los insumos para librar esta batalla sin temor, y no es que no queramos atender, pero no queremos arriesgar nuestra vida”, acotó.

Ante dicho panorama de abandono por parte de la patronal, médicos realizarán un posicionamiento legal que los ampare ante la misiva de la subdirectora Cruz Ayala, pues reafirmó que ellos están dispuestos a trabajar siempre y cuando sean capacitados y se les brinde el equipo de protección necesario para la labor.