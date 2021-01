El Ayuntamiento de Morelia presentará ocho nuevas denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) por irregularidades en la contratación de prestación de servicios en la anterior administración municipal, el titular de la Contraloría, Norberto Bedolla Rendón, afirmó que el presunto desfalco al erario público asciende a 12 millones de pesos por pagos sin comprobantes de servicios.

En entrevista, el contralor precisó que con estos nuevos expedientes a presentar por la Sindicatura a la Fiscalía, ya suman 49 denuncias penales en contra de la anterior administración municipal por irregularidades en obra pública, contratación de servicios y asesorías, y pago a trabajadores por el orden de los 215 millones de pesos.

Explicó que luego de la presentación de las denuncias, cada expediente queda q cargo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia en cargada de dictar sentencia en caso de encontrar responsabilidad en los hechos.

Mientras que otros casos de carácter administrativo pasan al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, luego de que los funcionarios involucrados hayan sido llamados a comparecer por la Contraloría Municipal y se presuma que sean autores de actos de corrupción.

Al momento, de las 49 denuncias ya presentadas, sólo dos ex servidores públicos ya comparecieron ante la Contraloría, el ex secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez, el ex director de Servicios Auxiliares de la misma secretaría, Gerardo García Vallejo, pues aunque el ex síndico, Fabio Sistos Rangel, y el ex alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, fueron llamados estos enviaron a sus abogados a la cita.

Es de señalar que, aún con las investigaciones en curso, Martínez Alcázar ya es precandidato por el Partido Acción Nacional (PAN) para volver a ocupar la alcaldía de Morelia en las próximas elecciones, e incluso el Partido Revolución Democrática (PRD) lo buscó para que contendiera por el sol azteca.