Desde el arribo de la vacuna BNT162b2 Pfizser/BioNTech al Aeropuerto Internacional de Morelia, el arranque de vacunación y la continuación de la primera etapa del proceso de Vacunación, el Líder Sindical de la Sección XX Michoacán del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Dr. Juan Gerardo García González, como representantes de la base trabajadora, ha tenido presencia y figura garante para evitar que influyentismos y corrupción ocurran en el proceso de vacunación.

La red de representantes sindicales en cada una de las Delegaciones, Subdelegaciones, Hospitales y Unidades médicas y administrativas de atención existentes en el IMSS , por el estrecho vínculo operativo permanente en estas Unidades, son en este proceso, pieza clave, para vigilar que efectivamente sean los trabajadores operativos que han estado en la primera línea de atención COVID, lo que reciban este beneficio, tal como se estableció el esquema de vacunación en esta primera etapa en toda la Nación, y el órgano facultado para sancionar a quienes incurran en faltas al proceso.

Representantes Sindicales de los Hospitales: General de Zona No. 83, Camelinas (convertido en COVID); General Regional No. 1, Charo; General de Zona con medicina Familiar No. 12, Lázaro Cárdenas; General de Zona No. 4, Zamora; Huetamo; y Tuxpan reportaron la aplicación de 1 mil 41 vacunas hasta las 16:00 horas del día de ayer 13 de enero de 2021.