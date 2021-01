El expresidente de México, Vicente Fox, llamó “chachalaca” al presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer referencia al rechazo expresado por el mandatario al anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la suspensión de la transmisión íntegra de la conferencia matutina.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Fox publicó “Congruencia Sr. Presidente!! Que se calle la ‘chachalaca’ tabasqueña, en las mañaneras”.

En 2006, cuando López Obrador aspiraba a la Presidencia de la República, le exigió al entonces presidente, Vicente Fox, que se abstuviera de opinar sobre el proceso electoral que iniciaba.

Casi 15 años después, Fox reviró la expresión que popularizó el político tabasqueño.

En días pasados el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que a partir del 4 de abril deben dejar de transmitirse íntegras las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, debido al inicio formal de las campañas políticas con el fin de garantizar la equidad en la contienda.

“A partir de principios de abril, y en algunos casos incluso antes porque hay elección de gobernador, y en esos estados arrancarán antes las campañas, la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras deberá suspenderse”, aseveró.

Aunque Córdova aclaró que no se suspendería la conferencia completa, sino la transmisión íntegra de la conferencia, el presidente López Obrador pidió el miércoles no confundir propaganda con información, y aseguró que durante las mañaneras, él no llama a votar por ningún partido, sino que garantiza el derecho del pueblo a informarse.