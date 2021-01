“¿Qué le pasa a Michoacán, que con tanta nobleza y una tierra tan rica en oportunidades, está dejando sin futuro a su principal fortaleza que son los jóvenes?”, cuestionó el aspirante a Gobernador del Estado, Valentín Rodríguez.

El empresario michoacano que ha dado un alto valor a las cadenas productivas, el empleo y la educación como base de desarrollo, afirmó que Michoacán registra más de 1 millón 192 mil jóvenes, entre 15 y 29 años, mismos que tienen fuerza, ímpetu y energía para trabajar, poner todas sus capacidades en impulsar el desarrollo del estado.

Veo programas de apoyo, pero no veo un verdadero eje que motive y empodere a nuestros jóvenes. Tenemos una importante fuga de cerebros, gente que se va de Michoacán y destaca en otros estados porque aquí no tuvieron oportunidades.

Valentín Rodríguez señaló que hoy más que nunca los compromisos deben ser reales con este sector de la población, porque muchos ni aportan ni contribuyen. “Es responsabilidad de todos no echar a perder a nuestros jóvenes. Ampliemos su visión, su panorama, para que nuestra gran fortaleza sea aprovechada. ¿Quién no quiere hijos o ciudadanos exitoso?, por qué no lo hemos logrado si está en nuestras metas diarias”.

Agregó que conoció en La Piedad a Juan, un joven con gran capacidad y ganas de emprender un negocio en el ámbito mercantil, sin embargo en sus ojos había desilusión e incertidumbre por no encontrar el camino para alcanzar sus objetivos de vida.