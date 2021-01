Minutos antes de partir a Texas, el presidente Donald Trump negó asumir la responsabilidad en los disturbios registrados en el Capitolio la semana pasada. Aseguró que sus palabras a los partidarios poco antes de los hechos fueron “totalmente apropiadas”.

La declaración fue hecha este martes cuando periodistas lo cuestionaron sobre lo ocurrido en Washington D.C., donde sus partidarios ingresaron de manera violenta al recinto poco después de que el mandatario dio un discurso en el que volvió a asegurar, sin pruebas, que le habían robado las elecciones del 3 de noviembre.

“¿Cuál es su papel en lo que sucedió en el Capitolio? ¿Cuál es su responsabilidad personal?”, cuestionaron al mandatario.

Q: "What is your role in what happened at the Capitol? What is your personal responsibility?"

President Trump: "If you read my speech…people thought that what I said was totally appropriate." pic.twitter.com/90Pdt8xFSz

— CSPAN (@cspan) January 12, 2021