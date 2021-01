La tercera prueba de Cristóbal Arias; llega como favorito

Según datos de la encuesta que se publicó en el Heraldo hace un par de días, el precandidato del partido guinda en Michoacán no creció, de hecho casi es rebasado sin contar que, en esa medición, no se realizó un careo directo con Cristóbal Arias Solís. Es por ello que, con el paso de tiempo, las cifras se moverán significativamente; el senador durante 14 meses demostró su capacidad con gran cantidad de intención del voto que jaló entre la población abierta. Para que no quede duda de eso, de acuerdo a la columna de Sacapuntas del mismo periódico Nacional del Heraldo se pronostica una elección donde habrá ajustes en los balances por los perfiles que compiten,

Por ello, quienes conocen a Cristóbal Arias Solís saben perfectamente que no se rinde ni claudica ante las pruebas y obstáculos que le ha puesto la vida. La propia historia de Michoacán nos ha enseñado que, el oriundo de Churumuco, tiene un liderazgo y una capacidad natural dotada de elocuencia y visión de transformación por su territorio. No es por de menos, el todavía senador se forjó entre los destinos de una lucha política que nació precisamente cuando el sistema omnipotente dominó a diestra y siniestra.

Los que tuvieron convicción y fe en la lucha auténtica por la democracia, saben perfectamente que Cristóbal Arias Solís es un referente con mucho protagonismo en los procesos electorales; esos atributos los colocaron desde hace tiempo como el favorito de una columna vertebral que comulga con el proyecto Lopezobradorista, pero también, de amplios sectores de la sociedad que explotó por los malos manejos del sistema de partidos que nos ha tocado vivir de fracaso en fracaso.

Eso trascendió y permeó en la inmensa mayoría de michoacanos que depositaron desde hace más de 14 meses su intención del voto por Cristóbal Arias Solís. Más allá de una marca política, la influencia de una figura histórica mueve y vuelve atractivo el proyecto de Unidad, Conciliación y Esperanza que abandera el Senador. Por esa razón, tomó auge y pulso la idea sólida de que el Cachorro de Churumuco regresará a los reflectores para jugar su tercer intento a fin de arribar al Solio de Ocampo.

Lo hizo en 1992 y 1995, y estaba determinado que lo hiciera en 2021. A pesar de habérsele negado un triunfo legítimo con Morena, la determinación de Cristóbal lo mantuvo en la línea de acción para lograr la anhelada victoria que le fue arrebatada en dos fases fraudulentas; la primera, en manos de Carlos Salinas de Gortari, y la segunda, a través de un instrumento simulado y fabricado desde una cúpula del poder que se apoderó de la toma de decisiones de un Comité Ejecutivo Nacional blandengue y sumiso.

Aunque el golpe fue duro, supo reponerse rápidamente porque entre sus peculiaridades posee una base de principios firme y de mucha convicción. Así se inició desde joven; demostró la capacidad que se requiere para traspasar la frontera del éxito.

Hoy Fuerza por México cobija a Cristóbal Arias para que sea su abanderado en Michoacán. Saben que, su capital político, es sinónimo de competitividad; además, durante 14 meses aumentó su inclinación entre la población abierta en la que destacó cuando fue evaluado con honestidad y experiencia. Entonces, una vez que se anunció su aspiración oficial, comienza una nueva etapa en la que transita con el apoyo de jóvenes, mujeres, empresarios, y una enorme columna de simpatizantes de Morena que decidieron seguir su ruta y su decisión de hacerse a un lado de la impugnación de la precandidatura del partido guinda.

Durante los próximos meses, veremos la mejor versión de Cristóbal Arias Solís: un hombre con amplio bagaje en este tipo de andanzas. Llega afianzado y legitimado por la inmensa mayoría de los Michoacanos. Eso le permitirá construir una plataforma territorial sólida; asimismo, con las condiciones dadas a su favor, sin presiones y sin compromisos de los grupos oportunistas que buscan siempre acechar a los candidatos, comenzó una nueva experiencia en la que, desde hoy en día, parte como favorito.

Justamente ese ha sido su destino, la victoria.

Iniciará con un Morena dividido que le permitirá canalizar una fuerza que se fricciona. También, partirá con una estructura fuerte donde predominan los jóvenes, las mujeres y hombres de experiencia que han acompañado el Senador desde las arengas de 1989.