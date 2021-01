El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes 12 de enero de 2021 que tiene previsto que le apliquen la vacuna contra COVID-19 de CanSino para finales de febrero, cuando se esté llevando la inmunización en la población de los adultos mayores.

“Tú me preguntas cuándo me tocaría, sería entonces, cuando se vacune a adultos mayores de grandes ciudades, de CanSino, a finales de febrero me tocaría vacunarme, eso es lo que se está contemplando”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también informó que buscan utilizar para los adultos mayores la vacuna rusa de Sputnik V.

“Con la vacuna del laboratorio ruso, 24 millones de dosis, queremos usar esa vacuna para adultos mayores de comunidades intermedias, esa vacuna puede estar a finales de enero, casi vamos a iniciar la vacunación al mismo tiempo en comunidades alejadas e intermedias”, indicó López Obrador.

º“Y estamos por tener ya el acuerdo con una farmacéutica china para contar también en febrero con la vacuna CanSino que esa se aplicaría en grandes ciudades, también a partir de febrero”, añadió el presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que luego de la aplicación a los adultos mayores seguirán los enfermos crónicos y los maestros de entidades que regresaron a clases.

“Terminando adultos mayores empiezan enfermos crónicos menores de 60 años. Ya tenemos los censos de maestros, Campeche, Chiapas, que ya están en verde, van a ser vacunados, y de ahí de acuerdo a edades, estamos optimistas, como vamos a tener millones de vacunas, muy pronto vamos a estar vacunados todos”, afirmó.

AMLO celebra inicio de vacunación masiva contra el COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este martes 12 de enero de 2021 el inicio del plan “masivo” de inmunización contra la COVID-19, con el que se espera que en los próximos cuatro días se apliquen más de 400,000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech al personal de salud.

“Hoy comenzamos esta vacunación, vamos a decir, masiva. Hasta ahora llevamos alrededor de 80,000 o 90,000 vacunas aplicadas, pero el propósito es aplicar en los próximos cuatro días, más de 400,000, para llegar a cerca de 500,000”, afirmó López Obrador

López Obrador dijo también que se espera que de enero a abril se aplique la vacuna contra la COVID-19 a 15 millones de adultos mayores porque “es el otro grupo prioritario”.

El presidente explicó que se formarán 10,000 brigadas, las cuales estarán integradas por 10 servidores públicos y dos voluntarios por brigada, con lo que “van a participar en el plan de vacunación 120,000 personas”.

El mandatario hizo un llamado a todos los profesionales de la salud que están en hospitales que atienden la COVID-19 a que se preparen para recibir la vacuna, porque ellos son la prioridad. “No valen las influencias y el poder”, aseveró.

México tiene contratos de precompra de 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 34.4 millones de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).