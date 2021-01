En Michoacán el retorno a clases presenciales será hasta que se tenga la certeza de salud en niñas, niños, jóvenes, maestras, maestros, y sus familias, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“Mi Gobierno sólo abrirá las escuelas cuando lo indique la autoridad estatal en salud, mientras la salud de las y los estudiantes de cualquier nivel esté en riesgo, y la de sus familias, no habrá regreso a clases presenciales, seguiremos con las medidas y no estableceremos fecha de retorno si no se tiene indicador de que está controlada la pandemia”, sostuvo.

En charla con los medios de comunicación, Aureoles Conejo informó que este lunes más de 1 millón 322 mil estudiantes reiniciaron el ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual, debido a que no existen las condiciones sanitarias para que las y los estudiantes y sus maestros regresen a las aulas.

“No es momento de distraernos, es momento de seguir controlando el avance de los contagios, porque en el país entero, todavía estamos lejos de tener una situación controlada. La semana pasada se registró el mayor número de contagios y de muertes diarias en México, por lo tanto seguiremos trabajando para cuidar la salud de las y los michoacanos”, recalcó.

El mandatario dijo que para lograr los objetivos de aprendizaje y cumplimiento de las metas en los programas educativos en Michoacán, se van a desarrollar algunas

actividades que son esenciales, como la asistencia a realizar actividades académicas como prácticas de laboratorio, bajo un riguroso protocolo.

Al tomar la palabra, Héctor Ayala, secretario de Educación en el Estado, explicó que hoy se tuvo un retorno a clases a distancia de manera ordenada y responsable.

Y detalló que durante enero, docentes y directivos de las escuelas han participado en los Consejos Técnicos Escolares para elaborar un plan de reforzamiento de los aprendizajes, además de que se han capacitado a casi 11 mil docentes en temas como Nueva Convivencia Escolar y Protocolo de Salud.

“Con la estrategia Aprende en Casa

obtuvimos resultados importantes, se logró que el 90 por ciento de las y los estudiantes realizaran actividades educativas desde casa y también se logró una participación importante de los padres de familia en este proceso de enseñanza a distancia”, agregó

Además, informó que a través de la aplicación de la estrategia de Educación Solidaria, más de 3 mil estudiantes de escasos recursos han recibido un tableta para continuar sus estudios desde casa.

Finalmente, Héctor Ayala adelantó que mientras las escuelas estén cerradas, se realizarán trabajos de mantenimiento y mejora de los edificios que garanticen las condiciones de higiene, una vez que sea posible el regreso a clases presenciales; además, deberán contar con Comités Participativos de Salud Escolar.