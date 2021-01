El Precandidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Verde Ecologista Juan Antonio Magaña de la Mora, destacó durante su visita al municipio de Chilchota que su perfil está de la mano de la justicia y la seguridad.

De igual forma, el precandidato a gobernador señaló que siempre se ha desempeñado en la impartición y procuración de justicia, así como de la seguridad.

Durante la reunión con militantes del Partido Verde y liderazgos del municipio de Chilchota, Magaña de la Mora dijo ser un producto ciudadano, por ello aceptó la invitación, pues reconoció que este instituto tiene apertura para los ciudadanos.

Quiero ser gobernador porque yo me preparé para ser gobernador, porque he estudiado y me he capacitado lo necesario para lograr tener una responsabilidad que conlleva ser gobernador.