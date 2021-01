En un video publicado en redes sociales, la doctora Ana Paola de Cosío Farías denunció corrupción en el reparto de vacunas contra el COVID-19 al interior del IMSS y publicó su renuncia. Según declaró, por “gandallismo” se ha vacunado a personal administrativo en lugar del personal que atiende diariamente a pacientes con coronavirus.

La pediatra labora con pacientes con COVID-19 en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Sin embargo, según denuncia, ella y sus compañeros que luchan a diario contra el virus han sido relegados en la vacunación y, en su lugar, se ha vacunado a gente con labores administrativas.

“Solo en una ocasión recibí el bono COVID, pero tengo compañeros que nunca lo han recibido y nunca se nos dio respuesta del motivo por el cual no se nos entregó el bono. Ahora resulta que no aparecemos en las listas de vacunación, cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna, argumentado que están a cargo de equipos COVID, pero nunca se meten y nunca están expuestos. También ha habido servicios que recibido la vacuna, cuando son servicios que no están en primera línea”, denunció.

La Dra. Ana Paola de Cosio Farías, Pediatra y Endocrinólogo, asignada al área #Covid_19 del CMN #SigloXXI de @Tu_IMSS decidió renunciar a su cargo, ante el influyentismo que prevalece, en la aplicación de la #VacunaCOVID19. Los hechos demuestran que @zoerobledo nos miente. 👇🏾 pic.twitter.com/yQ2hahOuk4 — Rafael Soto Cruz (@RafaelSotoMX) December 31, 2020

Según declaró, la doctora expresó su inconformidad ante esta situación. Sin embargo, cuando solicitó que se asignara a gente ya vacunada al área COVID-19 en lugar de los que fueron ignorados en las listas de vacunación, recibió amenazas.

“El día de hoy fui asignada nuevamente al área respiratoria cuando ya hay personal vacunado que pudiera considerarse para entrar a hacer estas labores. Y cuando solicité que se considerara a alguien que ya ha sido vacunado, se me amenazó que me iban a acusar de abandono de trabajo”, dijo.

Ante la situación denunciada, Ana Paola de Cosío hizo pública su renuncia.

“He decidido renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación para los que estamos en primera línea”.

Hasta el momento ni el Instituto Mexicano del Seguro Social ni su director, Zoé Robledo, se han pronunciado al respecto.