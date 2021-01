Entendiendo que Michoacán es tan plural como su gente, en el proyecto que estamos construyendo desde el Partido Verde todas las expresiones políticas, incluyendo a aquellos a quienes se les cierren las puertas en algún lugar y que busquen construir a través de la cohesión, la concordia y la paz, tienen un espacio y son bienvenidas.

El 2021 nos brinda la oportunidad de levantar la mano por Michoacán, no con ideas o intereses de partidos o grupos, sino a través de un proyecto eminentemente ciudadano que recoja las inquietudes y propuestas de las personas más allá de su militancia.

Este proyecto ciudadano entiende que son más nuestras coincidencias que nuestras diferencias y en este sentido estoy convencido que lo que realmente nos une es Michoacán y la posibilidad real de que mejoren las condiciones de vida de los propios michoacanos.

Para obtener resultados diferentes debemos pensar y actuar de forma diferente, con gente diferente de la que ya ha estado en el poder. Por eso es que este proyecto se cimienta en la gente, en personas de carne y hueso con espíritu, voluntad y la determinación de un cambio.

Con michoacanos que al igual que yo, sabemos que tenemos el poder real de cambiar las cosas y ser imparables cuando acompañamos ese espíritu, voluntad y determinación con trabajo, disciplina y organización.

Levantar la mano por Michoacán, es levantar una bandera de paz y concordia. Es dejar de lado discusiones estériles entre ideologías caducas de izquierda o derecha. Levantar la mano por Michoacán, es escuchar y permitir que participen quienes hasta hoy no han participado en la política, pero que, con su trabajo ciudadano desde las trincheras de sus comunidades, colonias, aulas o comercios, son la verdadera sangre que corre por las venas de Michoacán.

Mi participación en el Partido Verde ha sido sustentada en este principio. En el de la pluralidad política y la participación ciudadana y bajo esa premisa es que, como precandidato de unidad, buscaré un trabajo político de propuestas y no de descalificaciones, de encuentro y no de conflicto, de contraste pero no de desprestigio.

Estoy seguro que este 2021 será un año de retos y desafíos, de trabajo y esfuerzo pero también de resultados positivos fruto de nuestro compromiso. De antemano te agradezco por tu participación y apoyo y te reitero la invitación a que junto a mi, levantemos la mano por Michoacán.