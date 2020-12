El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reconoció que no existe una fecha exacta para la llegada de las vacunas contra el virus SARS-Cov-2, causante del Covid-19, al estado, pues aseguró que desde la Secretaría de Salud de México no se han girado mayores instrucciones a estados.

El mandatario estatal comentó que en días pasados escuchó sobre la posible dispersión de vacunas a Estado de México y Michoacán, esto en voz del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López – Gatell, no obstante, desconoció una fecha de llegada y cuántas posibles dosis podrían arribar al estado.

Resaltó que, aún con la llegada de los antídotos, la ciudadanía en general debería esperar al mes de marzo de manera tentativa para poder recibir la vacuna, ya que este proceso va por etapas y las dosis dispersadas a entidades federativas son escasas.

“Nosotros no sabemos, no nos han informado pero también hay que decirle a la gente que no es así como así, sabemos del caso de Nuevo León qué les llegaron mil 900 vacunas, imagínense ustedes cuando vamos a acabar”, cuestionó.

Apenas el día de ayer, 30 de diciembre, México recibió un nuevo embarque de la vacuna contra el Covid-19, de las cuales hasta la fecha han llegado 53 mil 625 dosis al país, para los 119 millones 530 mil mexicanos que habitan en el territorio nacional, esto acorde a la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Información Estadística y Geografía (INEGI) en 2015.

Es de recordar que en el país, serán cinco las etapas de vacunación para los mexicanos, comenzando por los trabajadores de la salud, seguido de las personas de 80 y más años, después de 70 a 79 años, 60 a 69 años, 50 a 59 años, 40 a 49 años y por último la población menor de 40 años.