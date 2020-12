Tras el abanderamiento de quien será el próximo candidato de Morena al gobierno del estado Raúl Morón Orozco, y el enojo de Cristibal Arias Solís, es una clara muestra de que en la política nunca se debe cantar victoria con meses de anticipación.

Por otra parte, actores políticos de otras fuerzas celebran esta determinación por la ruptura que habrá al interior de la llamada 4T, pese a qué hay cabida para todos.

Pero…. me comentan que uno de los beneficiados es el Partido Verde que, a través de su precandidato a gobernador (que es el único instituto que avanza sin esos desfiguros) el

Magistrado con licencia Juan Antonio Magaña de la Mora, sería el más beneficiado, pues mucha gente del senador lo apoyaría tras la negativa de Arias a la gubernatura por parte de Morena.

Y es que, la llamada súper alianza no más no avanza, Carlos Herrera no termina por agradar y menos por convencer.

Aun así faltan mucho tiempo para la gran toma de decisiones del primo 2021.