El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió la mañana de este jueves que se haga una consulta ciudadana sobre la legalización del aborto en México, a fin de que “no se imponga nada” y “todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas”.

El tema le fue cuestionado durante su conferencia de prensa matutina, esto luego de que Argentina marcara ayer un hito para el movimiento feminista al convertirse en el país más grande de Latinoamérica en legalizar el aborto, un paso que podría inspirar a otras naciones a seguir el mismo camino en un continente conservador y católico.

“Es una decisión que tomaron en Argentina. En el caso de México, nosotros hemos sostenido que es un tema que debe de consultarse y en el cual deben de decidir libremente las mujeres y que no hay ninguna limitación para que se manifiesten quienes están a favor de estos cambios en la legislación”, dijo López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que “hay libertad absoluta y en temas muy polémicos lo mejor, siempre he sostenido, es que se consulte a los ciudadanos, que no se impongan nada, que todo sea de acuerdo a la decisión mayoritaria de las personas, y en este caso, de las mujeres, pero que no se imponga nada. El mejor método para resolver discrepancias, diferencias, puntos de vista, pues es el método democrático”.

“Es una decisión de las mujeres. Mi postura es de que en estos temas, donde hay puntos de vista a favor y en contra, porque así es la democracia, no hay un pensamiento único, lo mejor es consultar a los ciudadanos y en este caso, repito, a las mujeres. Y hay mecanismos para poder solicitar una consulta. La Constitución nuestra lo establece en el Artículo 35”, recordó.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que no ve conveniente “que se tome una decisión desde arriba, que aún existiendo una representación legal, legítima como lo es el Poder Legislativo”, ya que “en estos casos lo mejor es la aplicación de la democracia participativa”.

“Se trata de respetar a todos y de poner por delante la libertad. Somos libres y en México se procura sobre todo en este Gobierno el que se escuche y se tome en cuenta a todos, sin distinción de religión, corriente de pensamiento, situación económica, social, cultural. Es consultar a todos”, afirmó.

En México, los únicos lugares en los que el aborto está despenalizado hasta las 12 semanas de gestación sin importar causa son Oaxaca y la Ciudad de México. Mientras que en el resto del país se permite por violación y algunos estados tienen causales por viabilidad del feto, salud de la madre y pobreza extrema.

Y fue a raíz de la aprobación en Argentina que varios colectivos feministas pidieron al partido izquierdista del Presidente, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que hiciera valer su mayoría en el Congreso para aprobar una ley federal que permita la interrupción legal del embarazo.

Pese a la insistencia en celebrar una votación popular, el mandatario no mostró intención personal de enviar la iniciativa del mecanismo al Congreso, sino que recordó los pasos para “poder solicitar una consulta” recogidos en la Constitución.

“Se reúnen un número determinado de firmas, se solicita una consulta y esa consulta puede ser vinculante y lleva a que se modifiquen las leyes o no, dependiendo de la opinión de las mujeres”, detalló.

Más adelante la prensa le preguntó si esa consulta no vulnera el derecho a la libertad de las mujeres. Ante ello, pidió que el aborto “no sea un asunto de Gobierno o de los poderes, o de las iglesias, sino que sea un asunto de las mujeres, de los ciudadanos, de la gente, del pueblo”.

López Obrador ya había mostrado en otras oportunidades una posición ambivalente respecto al aborto, mientras la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha expresado en varias ocasiones a favor de su despenalización.