Con la definición de Raúl Morón como precandidato de Morena a la gubernatura debemos iniciar un nuevo proceso de fortalecimiento de la unidad del partido, y organización del movimiento social para avanzar en la ruta de renovación del poder público en Michoacán, afirmó Alfredo Ramírez Bedolla.

Ramírez Bedolla, quien participó en el proceso interno de elección, ratificó su voto de confianza al trabajo hecho por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para definir al precandidato a gobernador, y afirmó que es momento de mostrar madurez política y respetar los resultados.

La elección de precandidato ya es una etapa concluida, ahora debemos cerrar filas para trabajar en áras de alcanzar el objetivo superior de Morena: contribuir a la continuidad de la cuarta transformación a nivel federal, y que en Michoacán tengamos gobiernos municipales y estatal afines a la 4T, añadió el diputado local morenista.

“Lo he dicho siempre: militamos en Morena no por obtener candidaturas o cargos públicos, sino para contribuir a la transformación del país. Porque somos obradoristas y tenemos claro cual es nuestro objetivo superior, hoy debemos trabajar en unidad para que Michoacán no siga rezagandose de la cuarta transformación”, expresó el fundador del partido.