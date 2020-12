Un choque entre una patrulla y una camioneta particular se registró este miércoles en la Avenida Siervo de la Nación en esta ciudad de Morelia, el cual por fortuna no fue grave y no hubo víctimas que lamentar, según trascendió en la labor periodística.

El acontecimiento fue la tarde de este día en las cercanías de las vías del tren. Entre los automotores involucrados en el percance están una unidad oficial de la Policía de Morelia con número económico PM067 y una camioneta de color gris acero.

Al sitio llegaron unos paramédicos locales que revisaron a los ocupantes de los vehículos y determinaron que no requerían hospitalización. También llegaron los agentes de Tránsito, quienes se encargaron de los peritajes respectivos para determinar responsabilidades.

Al final los automotores fueron retirados de la zona a la espera de que las partes que protagonizaron el accidente llegaran a un acuerdo para arreglar los daños. Las autoridades competentes exhortaron a la ciudadanía a manejar sus coches con precaución para evitar tragedias.