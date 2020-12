La diputada por el Distrito XXIV, Tere López Hernández, señaló que desde hace varios días la bancada de Morena está revisando a conciencia la propuesta de ingresos y egresos que envió el Ejecutivo del Estado.

Añadió que el día de ayer 28 de diciembre las y los diputados de Morena estuvieron analizando el paquete económico que envió el Ejecutivo del Estado para su aprobación.

Se harán las observaciones necesarias en las que consideremos que perjudica al pueblo de Michoacán.

Comento que han encontrado algunas inconsistencias.

Informaremos al pueblo de Michoacán las pretensiones del Ejecutivo del Estado.

La diputada local explicó que son cinco iniciativas que conforman el paquete económico que deben revisarse para ejercerse en el 2021.

Es el Código Fiscal del Estado, la Ley de Hacienda del Estado, la iniciativa de decreto por el cual se reforma la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, la iniciativa de la Ley de Ingresos y la iniciativa de la Ley de Egresos.

Respecto a la creación de nuevos impuestos, la legisladora local expresó que, a pesar de su justificación legal y de su análisis económico, solo tienen un propósito recaudatorio que afecta la economía de los michoacanos. “Además que no representan un ingreso que permita resolver la situación crítica de la hacienda estatal, no existen los mínimos elementos para su aprobación. Debemos ser congruentes con la política de no crear más impuestos”, finalizó la diputada Tere López.