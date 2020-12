A unos días de concluir el año, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no aumentará el monto de los impuestos ni los precios de combustibles durante 2021:

No va a ser así, lo único que puede darse a partir de enero, y eso no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario. No hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación.