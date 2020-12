El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que él y otros miembros de su gabinete hayan recibido la inoculación contra Covid-19 antes del inicio formal de la campaña y dijo que ya “hizo sus cuentas” y que le tocará en marzo del año entrante, a pesar de ser parte de la población de riesgo.

“¿Cómo voy a hacer yo eso? Me voy a vacunar. Lo que estoy haciendo es cuidándome hasta que me toque mi turno. Estoy sacando también mis cuentas. Me va a tocar como para marzo, por la edad y por la hipertensión. Estoy bien de salud gracias a la naturaleza, al creador y a la ciencia”, dijo durante la conferencia de prensa matutina, luego del arranque formal de la campaña de vacunación contra Covid-19.

Se aplicará la vacuna con igualdad, sin preferencias y de acuerdo a un plan definido con expertos. Conferencia matutina. https://t.co/zYRIXTpVdm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 24, 2020

López Obrador dijo que se trata de rumores infundados de sus adversarios: “es parte de la politiquería. Son muy inmorales nuestros adversarios. Ese es un distintivo, una característica del conservadurismo. Son muy hipócritas, muy mentirosos y muy corruptos”.

La campaña de vacunación contra Covid-19 arrancó hoy de manera simultánea en Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, con la aplicación de 975 dosis en cada uno.

La primera parte de la campaña contempla únicamente al personal médico que combate en primera línea el avance de la enfermedad que ha dejado un saldo de 1 millón 350 mil 079 casos confirmados y 120 mil 311 defunciones, hasta ahora.

El Presidente definió la vacuna con igualdad, “sin preferencias y de acuerdo a un plan definido con expertos” y agradeció a la farmacéutica Pfizer que envió el primer lote al país “porque nobleza obliga”.

Andrés Manuel López Obrador tiene 67 años y padece hipertensión, una de las principales comorbilidades que pueden complicar un cuadro de Covid-19.