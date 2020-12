El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta noche el gabinete de seguridad analizará si se cancela el ingreso de vuelos procedentes de Londres, donde hace unos días fue identificada una nueva variante del coronavirus.

“Lo plantearon el secretario de Salud y el subsecretario y se acordó que hoy en la noche que tenemos la reunión de salud, se va a analizar el caso y mañana que es el día que se destina a informar sobre la pandemia, se va a dar un informe sobre la postura de México”, informó.

Diversos países de Europa anunciaron restricciones al ingreso de vuelos procedentes de Reino Unido luego de que fuera identificada una variante del virus SARS-COV-2 que —de acuerdo con los primeros datos— es mucho más contagiosa.

El director general epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, informó este domingo durante la conferencia nocturna, que en Estados Unidos y Brasil ya se identificaron casos de esta nueva variante.

Alomía Zegarra dijo que ésta no es la primera variante o mutación que presenta el virus y explicó que México estará atento a los posicionamientos de la Organización Mundial de la Salud y Unión Europea sobre la evolución del coronavirus.

Este domingo arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un vuelo procedente de Londres, Inglaterra, a cuyos pasajeros no se les aplicó un protocolo especial. Para esta semana, de no cancelarse su entrada, se espera la llegada de alrededor de 40 más.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente López Obrador dijo que su gobierno esperará a que se realicen análisis y no actuará políticamente

“Estos países están cerrando sus aeropuertos, no quieren recibir vuelos de Reino Unido. No vamos a hacer nosotros lo mismo, no es así, para eso hay especialistas que son los que saben si son medidas adecuadas, para no producir alarma y que no tenga sentido”, mencionó.

López Obrador agregó que, si lo amerita, se tomarán decisiones adecuadas, pero ello será con base en lo que determine la Secretaría de Salud.