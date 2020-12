Un hombre disfrazado de Santa Claus arribó a un domicilio y no para repartir regalos sino para llevar a cabo un operativo antidrogas en el que capturó a un presunto narcotraficante parte del grupo «Los flaquis».

En Lima, Perú, este diferente Santa Claus causó la reacción de usuarios de internet al ingresar a la vivienda de un supuesto comercializador de cocaína y mariguana.

Los agentes, vestidos de duendes, encontraron bolsas con cientos de envoltorios de droga y un revólver durante el operativo.

Se ha decomisado una importante cantidad de droga, tanto marihuana como pasta básica de cocaína», sostuvo Fredy Velásquez, jefe del escuadrón Grupo Terna.

Los agentes involucrados son de una unidad encubierta conocida como Grupo Terna, que tiene permiso para usar disfraces durante las operaciones.

En 2016, la unidad realizó otra redada vestida como Papá Noel y elfos, y también se sabe que se disfrazan de personas sin hogar.

▶️ Peruvian anti-drug police officers dressed as Santa Claus and an elf helped in a drug raid in Lima, Sunday, December 13.

During the raid the costumes helped in the arrest the head of the “Los Flaquis” drug gang alongside four others.

